Obras nas encostas de Jaboatão são vistoriadas por prefeito e secretário do Ministério das Cidades

As obras fazem parte do PAC do Governo Federal e contemplam as comunidades do Alto da Macaíba e Alto do Cristo

Vistorias ocorreram nesta sexta-feira (30) (Reprodução)

As obras de proteção de encostas no município de Jaboatão dos Guararapes foram vistoriadas, nesta sexta-feira (30), pelo prefeito Mano Medeiros (PSD) e o secretário Nacional das Periferias do Ministério das Cidades, Guilherme Simões. As obras fazem parte do PAC do Governo Federal e contemplam as comunidades do Alto da Macaíba e Alto do Cristo. A execução está a cargo da Prefeitura.

No Alto da Macaíba, ao lado da Estação do Metrô de Cavaleiro, a obra de contenção de encosta está na fase de conclusão. No local, foram executados 260 metros de muro de arrimo em pedra, contemplando mais de quatro mil metros quadrados de concreto projetado no talude, ?500 metros de canaletas, ?550 metros quadrados de passeio em concreto e 200 metros de galerias. No total, aproximadamente 400 famílias que vivem na região foram beneficiadas, com mais segurança e qualidade de vida. O investimento para a obra foi superior a R$3,2 milhões.

No Alto do Cristo, onde mais de 200 famílias estão sendo contempladas, a intervenção contemplou 220 metros de muro de arrimo em pedra, 2.100 metros quadrados de concreto projetado no talude, ?400 metros de canaletas e ?800 metros de passeio em concreto. O valor do contrato para o local é de mais de R$2,6 milhões.

Para o prefeito Mano Medeiros, a visita é importante para mostrar à população que a parceria entre o Jaboatão dos Guararapes e o Governo Federal tem dado certo. “Essas obras estão salvando milhares de vidas que antes tinham medo de viver nas localidades, por causa do risco, mas agora, nós vemos que a realidade é outra e está mudando para muito melhor. É um trabalho em conjunto que reforça o olhar de atenção com essas famílias de Jaboatão”, informou o gestor.

Segundo o secretário Guilherme Simões, Jaboatão dos Guararapes é um dos municípios mais impactados pelas chuvas e pela crise climática em Pernambuco e no Brasil como um todo, ao longo dos anos. “Mas o Ministério das Cidades, em parceria com o município, está investindo em obras. Quem mais sofre com a emergência climática e com as chuvas são os mais necessitados, portanto, esses territórios são prioridades para o governo do presidente Lula”, disse o representante do Ministério das Cidades.

Veja também: Inmet emite alerta laranja de tempestades para 16 unidades federativas

Jardim Monte Verde

Outra comunidade do Jaboatão que está sendo beneficiada com proteção de encostas é Jardim Monte Verde. Nesse caso, as obras são realizadas pelo Governo do Estado em parceria com o Governo Federal. O prefeito Mano Medeiros e o secretário Guilherme Simões também estiveram no local para verificar o andamento do serviço.