Governo de Pernambuco construirá também o trecho norte do Arco Metropolitano

Ao Blog Dantas Barreto, Raquel Lyra disse que obra está orçada em R$ 540 milhões e a previsão é para iniciar neste ano

Governadora Raquel Lyra (PSD), nesta terça-feira (20), ao discursar na Assembleia Extraordinária da Associação Municipalista de Pernambuco (Blog Dantas Barreto)

A construção do trecho norte do Arco Metropolitano, ligando as BRs 408 e 232 para a rodovia chegar ao município de Goiana, também será feita pelo Governo de Estado. A notícia foi dada pela governadora Raquel Lyra (PSD), nesta terça-feira (20), ao discursar na Assembleia Extraordinária da Associação Municipalista de Pernambuco. Ela disse que tratou do assunto com o ministro das Cidades, Renan Filho.

Ao Blog Dantas Barreto, Raquel disse que obra está orçada em R$ 540 milhões e a previsão é para iniciar neste ano e os recursos serão repassados pelo Ministério dos Transportes. “Vamos criar uma nova BR-101”, bradou.

Raquel ainda relatou que equipes do DER e do Dnit estão reunidas, hoje no Recife, discutindo justamente os detalhes do projeto que está pronto há um ano. Na pauta também consta a duplicação da BR-232 entre os municípios de São Caetano e Belo Jardim.

O trecho sul do Arco Metropolitano já teve início em dezembro de 2025, ligando a BR-232, em Moreno, à BR-101, no Cabo de Santo Agostinho. O investimento é de R$ 632 milhões, através por do programa PE na Estrada.