Estiagem prolongada preocupa prefeitos pernambucanos

Prefeitos estão presentes na Assembleia Extraordinária da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), nesta terça-feira (20), e um dos assuntos da pauta é a estiagem que atinge o interior.

Estiagerm atinge 103 municípios de Pernambuco (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Prefeitos estão presentes na Assembleia Extraordinária da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), nesta terça-feira (20), e um dos assuntos da pauta é a estiagem que atinge o interior. No Estado são 112 cidades com decreto de situação de emergência e há preocupação para atender, principalmente, as famílias que residem nas zonas rurais com carros-pipa e cestas básicas.

O presidente da Amupe, Marcelo Gouveia, disse que o Governo Federal garantiu 70 mil cestas básicas, sendo que metade já começou a ser distribuída e até o final deste mês o restante será entregue. “Há recursos federais também disponíveis para os municípios captarem e poderem investir em ações que minimizem essa situação”, acrescentou.

Prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado (PT) contou que ontem foram entregues 1.200 cestas básicas para atender, principalmente, os moradores da zona rural que estejam cadastradas no CRAS. O maior problema, segundo ela, é quanto ao abastecimento d’água .

“Os carros-pipa ainda não são suficientes porque com três dias as cisternas esvaziam. Serra Talhada tinha um bom fornecimento de água, mas agora o rodízio está mais longo. Mas quem mora nos distritos sofre mais. São cerca de 30 mil pessoas. Devido à estiagem, a produção de subsistência está prejudicada e sem produção há um impacto na economia”, relata Márcia Conrado.

Cacique Marcos (Republicanos), prefeito de Pesqueira, também disse que a zona rural é a que mais sente os efeitos da seca. Segundo ele, o Exército está transportando água para atender 600 famílias. A situação é melhor na área urbana por conta do fornecimento de água a partir da Adutora do Agreste. Porém o prefeito afirmou que as cestas básicas ainda não chegaram ao município.

“Estamos fazendo algumas ações, como recuperação de barragens e poços para armazenamento de água quando voltar a chover. E temos procurado o IPA para saber como o Estado e o Governo Federal podem ajudar o homem do campo”, contou Cacique Marcos.

Presente na Assembleia da Amupe, o secretário executivo da Defesa Civil do Estado, Coronel Ramalho, garantiu que há empenho para atender aos 112 municípios em estado de emergência. Segundo ele, a Região do Agreste sofre mais com a estiagem do que o Sertão.

Coronel Ramalho disse que há carros-pipa e cestas básicas à disposição e o Governo do Estado está investindo em obras estruturadoras para levar água até as áreas mais críticas. A Adutora do Agreste está garantindo parte do fornecimento e poços artesianos estão sendo construídos.