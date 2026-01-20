° / °
Ira dos enteados

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 20/01/2026 às 06:40

Flávio e Carlos Bolsonaro e a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República pelo PL, gravou um vídeo em resposta a uma curtida de Michelle Bolsonaro favorável ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

