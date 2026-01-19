° / °
Blog Dantas Barreto
Coluna

Troca de ataques

A semana promete ter continuidade da batalha nas redes sociais entre aliados da governadora Raquel Lyra (PSD) e do prefeito João Campos (PSB) em torno das acusações sobre escândalos

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 19/01/2026 às 06:46

A semana promete ter continuidade da batalha nas redes sociais entre aliados da governadora Raquel Lyra (PSD) e do prefeito João Campos (PSB) em torno das acusações sobre escândalos (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

