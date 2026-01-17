Blog Dantas Barreto
Coluna
Metrô da discórdia
O ministro das Cidades, Jader Filho, deu entrevista coletiva sobre os investimentos que serão feitos para melhorar as condições do metrô que atende a Região Metropolitana do Recife
Publicado: 17/01/2026 às 08:10
A governadora Raquel Lyra (PSD) informou que 5 trens usados virão de Belo Horizonte, em fevereiro, e outros 6 chegarão de Porto Alegre (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)
O ministro das Cidades, Jader Filho, deu entrevista coletiva sobre os investimentos que serão feitos para melhorar as condições do metrô que atende a Região Metropolitana do Recife.
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes