Trem que transportou Raquel Lyra e Jader Filho retrata situação do Metrô. Foi dada garantia de investimentos

O trem do metrô no qual a governadora Raquel Lyra (PSD) e o ministro das Cidades, Jáder Filho, usaram para fazer o percurso entre as estações Joana Bezerra e a Central, no Recife, retratou bem a situação desse meio de transporte

Raquel Lyra disse, na entrevista coletiva, que no percurso entre as estações Joana Bezerra e a Central, teve trecho que o metrô não passou dos 17km/h, justamente por falta de condições de andar mais rápido sobre os trilhos (Fotos: Crysli Viana/DP e Blog Dantas Barreto)

O trem do metrô no qual a governadora Raquel Lyra (PSD) e o ministro das Cidades, Jáder Filho, usaram para fazer o percurso entre as estações Joana Bezerra e a Central, no Recife, retratou bem a situação desse meio de transporte.