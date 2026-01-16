Realidade difícil

Blog Dantas Barreto
Publicado: 16/01/2026 às 07:42
Pedro Freitas (PP) (Foto: Blog Dantas Barreto)
O prefeito de Aliança, Pedro Freitas (PP), assumirá em março a presidência da Associação Municipalista de Pernambuco. Atual vice, sucederá Marcelo Gouveia (Podemos), que renunciará à presidência para se candidatar a deputado federal.
