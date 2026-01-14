° / °
Blog Dantas Barreto
Coluna

Fogo amigo

Ontem, Silvio Costa Filho (Republicanos) jogou água no fogo amigo e garantiu que deixará o Ministério de Portos e Aeroportos para disputar o Senado

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 14/01/2026 às 07:18

Seguir no Google News Seguir

Ontem, Silvio Costa Filho (Republicanos) jogou água no fogo amigo e garantiu que deixará o Ministério de Portos e Aeroportos para disputar o Senad/Foto: Reprodução/Redes sociais

Ontem, Silvio Costa Filho (Republicanos) jogou água no fogo amigo e garantiu que deixará o Ministério de Portos e Aeroportos para disputar o Senad (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Ontem, Silvio Costa Filho (Republicanos) jogou água no fogo amigo e garantiu que deixará o Ministério de Portos e Aeroportos para disputar o Senado.

Mais de Blog Dantas Barreto
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP