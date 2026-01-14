Blog Dantas Barreto
Fogo amigo
Ontem, Silvio Costa Filho (Republicanos) jogou água no fogo amigo e garantiu que deixará o Ministério de Portos e Aeroportos para disputar o Senado
Publicado: 14/01/2026 às 07:18
