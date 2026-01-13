Silvio Filho dá um basta às especulações e diz que deixará ministério para disputar Senado

Silvio Costa Filho ( Vosmar Rosa/MPOR)

Após muitas especulações nos bastidores políticos de que poderia permanecer no Ministério dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos) deixou claro, nesta terça-feira (13), que mantém seu projeto de concorrer ao Senado. E avisou que entregará o cargo no mês de abril. Ele tenta ocupar uma das duas vagas em disputa na chapa do pré-candidato a governador pelo PSB, o prefeito João Campos.

Silvio Filho está licenciado do mandato de deputado federal e retornará à Câmara no prazo legal. O ministro, inclusive, já escalou seu irmão Carlos Costa para ser candidato a federal ,por acreditar que estará na disputa majoritária deste ano. O ministro vem sendo elogiado pelo trabalho à frente da pasta e admite que o presidente Lula (PT) teria uma preferência por sua presença no pleito.

“Estou trabalhando muito para cada vez mais consolidar a nossa candidatura ao Senado. Me sinto pronto e preparado para representar Pernambuco no Senado Federal. Tive o privilégio de ser vereador do Recife, deputado estadual, secretário de estado, deputado federal e agora ministro. Por tudo isso, me sinto pronto para representar Pernambuco no Senado Federal. Conheço os desafios econômicos e sociais do nosso estado e tenho certeza que vamos fazer uma bela campanha, apresentando propostas que dialogam com o futuro de Pernambuco. Entretanto, eleição majoritária não depende apenas de uma desejo pessoal, mas, sim, de um conjunto de fatores. Mas tenho certeza que, ao lado do presidente Lula, vamos construir uma bela vitória. Tenho conversado com o presidente Lula, que cada vez mais tem me estimulado a disputar o Senado porque ele sabe que sempre procurei fazer política com decência, lealdade e correção. Vamos juntos, ao lado do presidente Lula, continuar trabalhando muito nos próximos anos pelo futuro do nosso Estado”, diz Silvio Costa Filho em nota enviada à imprensa.

Na avaliação do ministro, além dos bons resultados apresentados o cargo, as pesquisas de intenção de votos mostram que seu nome é competitivo.

Silvio Filho tem como concorrentes diretos no campo de aposição Humberto Costa (PT), Miguel Coelho (UB) e Marília Arraes (SD).