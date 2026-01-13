° / °
Haja estratégia!

No meio político, cada um procura colocar seus argumentos dentro do seu planejamento eleitoral para tentar convencer de alguma forma que está certo

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 13/01/2026 às 06:48

Presidente do PL, Anderson Ferreira e deputado João Paulo (PT)/Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto

