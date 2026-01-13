Blog Dantas Barreto
Haja estratégia!
No meio político, cada um procura colocar seus argumentos dentro do seu planejamento eleitoral para tentar convencer de alguma forma que está certo
Publicado: 13/01/2026 às 06:48
Presidente do PL, Anderson Ferreira e deputado João Paulo (PT) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)
