João Paulo fala sobre possibilidade de aliança do PT com Raquel Lyra

Deputado estadual João Paulo (PT) (Foto: Anju Monteiro/Alepe)

“O PT está pensando na possibilidade de deixar o PSB e apoiar Raquel”, foi o que afirmou o deputado estadual João Paulo durante entrevista à Rádio Folha, nesta segunda-feira (12), se referindo a uma aliança com a governadora Raquel Lyra (PSD). Ele revelou que o assunto já foi tratado com o senador Humberto Costa. No entanto, admitiu que a tendência é que o presidente Lula (PT) tenha dois palanques em Pernambuco, contando com a candidatura do prefeito João Campos (PSB) para o Governo.

O parlamentar disse que o cenário ainda não se definiu, porém avalia que os gestos de Raquel Lyra indicam preferência pelo projeto petista. “Raquel tem uma base bolsonarista e João Campos também tem uma base bolsonarista na Câmara. Raquel vai esperar um pouco mais para se definir. Uma decisão agora poderia dificultar sua situação”, assinalou.

João Paulo destaca que a governadora tem acesso aos ministérios e tem dado declarações sobre o apoio do Governo Lula. “Não é o fato de ela dizer agora que está com Lula que vai resolver. Hoje ela está muito mais próxima e convicta de defender a candidatura de Lula. O mais importante são os gestos”, ressaltou.

O deputado afirmou, contudo, que se Raquel Lyra optar por uma candidatura presidencial de direita, então não há possibilidade de ter petistas ao seu lado.