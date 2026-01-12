° / °
Blog Dantas Barreto
Coluna

Porto no foco

Ser presidente de um poder legislativo dá a qualquer um muita força política. E se o parlamentar que ocupa o cargo consegue se destacar, aí então é que passa a ter relevância

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 12/01/2026 às 07:25

Seguir no Google News Seguir

Ser presidente de um poder legislativo dá a qualquer um muita força política. E se o parlamentar que ocupa o cargo consegue se destacar, aí então é que passa a ter relevância/Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto

Ser presidente de um poder legislativo dá a qualquer um muita força política. E se o parlamentar que ocupa o cargo consegue se destacar, aí então é que passa a ter relevância (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

Ser presidente de um poder legislativo dá a qualquer um muita força política. E se o parlamentar que ocupa o cargo consegue se destacar, aí então é que passa a ter relevância.

Mais de Blog Dantas Barreto
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP