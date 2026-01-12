Blog Dantas Barreto
Coluna
Porto no foco
Ser presidente de um poder legislativo dá a qualquer um muita força política. E se o parlamentar que ocupa o cargo consegue se destacar, aí então é que passa a ter relevância
Publicado: 12/01/2026 às 07:25
Ser presidente de um poder legislativo dá a qualquer um muita força política. E se o parlamentar que ocupa o cargo consegue se destacar, aí então é que passa a ter relevância.
