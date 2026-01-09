Blog Dantas Barreto
Cenário incerto
O Diretório Estadual do PT iniciará, na próxima semana, uma série de escutas em todo o Estado para ouvir de filiados e lideranças políticas sugestões visando às eleições deste ano
Publicado: 09/01/2026 às 07:26
Deputado federal Carlos Veras (PT) (Foto: Blog Dantas Barreto)
