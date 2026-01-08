Dia do veto

Hoje, quando completam 3 anos do ato de 8 de janeiro de 2023, haverá manifestações nas ruas de várias cidades brasileiras em defesa da democracia e ataques à tentativa de golpe

Hoje, quando completam 3 anos do ato de 8 de janeiro de 2023, haverá manifestações nas ruas de várias cidades brasileiras em defesa da democracia e ataques à tentativa de golpe (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

Hoje, quando completam 3 anos do ato de 8 de janeiro de 2023, haverá manifestações nas ruas de várias cidades brasileiras em defesa da democracia e ataques à tentativa de golpe.