Dia do veto
Hoje, quando completam 3 anos do ato de 8 de janeiro de 2023, haverá manifestações nas ruas de várias cidades brasileiras em defesa da democracia e ataques à tentativa de golpe
Publicado: 08/01/2026 às 07:46
Hoje, quando completam 3 anos do ato de 8 de janeiro de 2023, haverá manifestações nas ruas de várias cidades brasileiras em defesa da democracia e ataques à tentativa de golpe.
