° / °
Blog Dantas Barreto
Coluna

Autodefesa

Não foi a primeira vez, na semana passada, que o procurador Paulo Pinto recebeu críticas de deputados da bancada governista, por atender pedidos do presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (PSDB)

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 07/01/2026 às 06:38

Seguir no Google News Seguir

Procurador Paulo Pinto e Álvaro Porto (PSDB)/Foto: Reprodução

Procurador Paulo Pinto e Álvaro Porto (PSDB) (Foto: Reprodução)

Não foi a primeira vez, na semana passada, que o procurador Paulo Pinto recebeu críticas de deputados da bancada governista, por atender pedidos do presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (PSDB).

Alepe , Pernambuco , política
Mais de Blog Dantas Barreto
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP