Pauta extra

Os deputados, principalmente, da bancada governista, suspendem as férias hoje para votar o pedido de convocação extraordinária da Assembleia Legislativa feito pela governadora Raquel Lyra (PSD)
Publicado: 02/01/2026 às 07:17
Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)
