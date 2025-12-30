Crechômetro acionado

Hoje ainda não é o último dia de 2025, mas a governadora Raquel Lyra (PSD) vai apertar o botão do cronômetro para cumprir o principal compromisso de campanha

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

Hoje ainda não é o último dia de 2025, mas a governadora Raquel Lyra (PSD) vai apertar o botão do cronômetro para cumprir o principal compromisso de campanha, que é a entrega de 250 creches com 60 mil vagas, até o final de 2026.