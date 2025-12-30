° / °
Blog Dantas Barreto
Crechômetro acionado

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 30/12/2025 às 08:38

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

Hoje ainda não é o último dia de 2025, mas a governadora Raquel Lyra (PSD) vai apertar o botão do cronômetro para cumprir o principal compromisso de campanha, que é a entrega de 250 creches com 60 mil vagas, até o final de 2026.

política , Raquel Lyra , ricardo dantas barreto
