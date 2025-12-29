Blog Dantas Barreto
Presidente da Câmara do Recife destaca resultados de 2025
O ano de 2025 da Câmara Municipal do Recife encerra com recorde de produção, conforme balanço apresentado pelo presidente Romerinho Jatobá (PSB), nesta segunda-feira (29).
Publicado: 29/12/2025 às 12:35
(Foto: Divulgação / Câmara do Recife)
