Presidente da Câmara do Recife destaca resultados de 2025

O ano de 2025 da Câmara Municipal do Recife encerra com recorde de produção, conforme balanço apresentado pelo presidente Romerinho Jatobá (PSB), nesta segunda-feira (29).

O Diario de Pernambuco também será homenageado na Câmara dos Deputados, em Brasília, no dia 15 de dezembro. (Foto: Divulgação / Câmara do Recife)

O ano de 2025 da Câmara Municipal do Recife encerra com recorde de produção, conforme balanço apresentado pelo presidente Romerinho Jatobá (PSB), nesta segunda-feira (29).