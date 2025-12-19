° / °
Blog Dantas Barreto
Veto e intriga

Os condenados e seus aliados comemoram a aprovação do projeto de lei que reduz o tempo de prisão para quem participou da trama que lavaria a um golpe de Estado

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 19/12/2025 às 08:38

Presidente da República, Lula (PT), ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e líder do Governo no Senado, Jaques Wagner (PT)/Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto

Os condenados e seus aliados comemoram a aprovação do projeto de lei que reduz o tempo de prisão para quem participou da trama que lavaria a um golpe de Estado, depois que Jair Bolsonaro (PL) perdeu a eleição para presidente da República, em 2022.

brasil , Pernambuco , política
