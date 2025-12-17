° / °
Blog Dantas Barreto
Bandeiras divididas

Duas bandeiras serão prioridade para o Governo Lula, em 2026, conforme afirmou o líder do PT na Câmara Federal, deputado Lindberg Farias

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 17/12/2025 às 08:14

Deputado federal Lindberg Farias (PT) e deputado federal Lindberg Farias (Republicanos)/Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto

Deputado federal Lindberg Farias (PT) e deputado federal Lindberg Farias (Republicanos) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

