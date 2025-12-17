Blog Dantas Barreto
Bandeiras divididas
Duas bandeiras serão prioridade para o Governo Lula, em 2026, conforme afirmou o líder do PT na Câmara Federal, deputado Lindberg Farias
Publicado: 17/12/2025 às 08:14
Deputado federal Lindberg Farias (PT) e deputado federal Lindberg Farias (Republicanos) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)
Duas bandeiras serão prioridade para o Governo Lula, em 2026, conforme afirmou o líder do PT na Câmara Federal, deputado Lindberg Farias: a tarifa zero para o transporte público e o fim da jornada 6×1 para os trabalhadores.
