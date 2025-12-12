Blog Dantas Barreto
Mérito de Raquel
Hoje, a governadora Raquel Lyra (PSD) fincará sua gestão no Grande Recife com uma obra que passará a ser um marco para Pernambuco e que também pode contribuir muito para seu projeto da reeleição
Publicado: 12/12/2025 às 07:59
Governadora Raquel Lyra (PSD) (Foto: Miva Filho/Secom)
