Blog Dantas Barreto
Mérito de Raquel

Hoje, a governadora Raquel Lyra (PSD) fincará sua gestão no Grande Recife com uma obra que passará a ser um marco para Pernambuco e que também pode contribuir muito para seu projeto da reeleição

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 12/12/2025 às 07:59

Governadora Raquel Lyra (PSD) (Foto: Miva Filho/Secom)

