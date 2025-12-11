° / °
Blog Dantas Barreto
Blog

Risco de anistia

O projeto que reduz as penas de quem foi condenado por participar da tentativa de golpe de Estado foi aprovado na Câmara Federal

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 11/12/2025 às 08:22

Senador Espiridião Amin (PP-SC), e senadora Teresa Leitão (PT)/Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto

O projeto que reduz as penas de quem foi condenado por participar da tentativa de golpe de Estado foi aprovado na Câmara Federal, num acordo com o então relator, deputado Paulinho da Força (SD-SP).

Anistia , PL da Dosimetria , política
