Risco de anistia

O projeto que reduz as penas de quem foi condenado por participar da tentativa de golpe de Estado foi aprovado na Câmara Federal

Senador Espiridião Amin (PP-SC), e senadora Teresa Leitão (PT) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

O projeto que reduz as penas de quem foi condenado por participar da tentativa de golpe de Estado foi aprovado na Câmara Federal, num acordo com o então relator, deputado Paulinho da Força (SD-SP).