Mira nas moradias

Ontem, os principais adversários na disputa pelo Governo de Pernambuco falaram sobre a importância de garantir moradia digna, em parceria com o Governo Federal

Prefeito do Recife, João Campos (PSB), e governadora do Estado, Raquel Lyra (PSD) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

Ontem, os principais adversários na disputa pelo Governo de Pernambuco falaram sobre a importância de garantir moradia digna, em parceria com o Governo Federal.