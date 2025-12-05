Blog Dantas Barreto
Mira nas moradias
Publicado: 05/12/2025 às 07:47
Prefeito do Recife, João Campos (PSB), e governadora do Estado, Raquel Lyra (PSD) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)
Ontem, os principais adversários na disputa pelo Governo de Pernambuco falaram sobre a importância de garantir moradia digna, em parceria com o Governo Federal.
