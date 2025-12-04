BLOG DANTAS BARRETO

Arco Metropolitano: Raquel Lyra cobra de ministro início do trecho norte

Definido o dia 12 deste mês para dar início às obras do trecho sul do Arco Metropolitano, a governadora Raquel Lyra (PSD) cobra pressa do Governo Federal em relação à etapa norte.

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 04/12/2025 às 23:29