Arco Metropolitano: Raquel Lyra cobra de ministro início do trecho norte
Definido o dia 12 deste mês para dar início às obras do trecho sul do Arco Metropolitano, a governadora Raquel Lyra (PSD) cobra pressa do Governo Federal em relação à etapa norte.
Publicado: 04/12/2025 às 23:29
Governadora Raquel Lyra (Rafael Vieira/DP Foto)
