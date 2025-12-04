Blog Dantas Barreto
PDT busca saída
Publicado: 04/12/2025 às 07:13
Desde o final de novembro, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, está acumulando o comando do partido em Pernambuco.
