Campanha aberta

Os atos de ontem eram para dar início à ampliação da Refinaria Abreu e Lima e inauguração da Barragem Panelas II, mas os ministros e Lula (PT) deixaram de lado a cerimônia e falaram abertamente sobre a reeleição, no próximo ano. Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, não mediu as palavras ao defender a continuidade do presidente por mais quatro anos

Visita de Lula a Pernambuco nessa terça-feira (2) (Foto: Francisco Silva/ DP)

Os atos de ontem eram para dar início à ampliação da Refinaria Abreu e Lima e inauguração da Barragem Panelas II, mas os ministros e Lula (PT) deixaram de lado a cerimônia e falaram abertamente sobre a reeleição, no próximo ano. Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, não mediu as palavras ao defender a continuidade do presidente por mais quatro anos.