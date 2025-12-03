° / °
Blog Dantas Barreto
Blog

Campanha aberta

Os atos de ontem eram para dar início à ampliação da Refinaria Abreu e Lima e inauguração da Barragem Panelas II, mas os ministros e Lula (PT) deixaram de lado a cerimônia e falaram abertamente sobre a reeleição, no próximo ano. Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, não mediu as palavras ao defender a continuidade do presidente por mais quatro anos

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 03/12/2025 às 07:40

Seguir no Google News Seguir

Visita de Lula a Pernambuco nessa terça-feira (2)/Foto: Francisco Silva/ DP

Visita de Lula a Pernambuco nessa terça-feira (2) (Foto: Francisco Silva/ DP)

Os atos de ontem eram para dar início à ampliação da Refinaria Abreu e Lima e inauguração da Barragem Panelas II, mas os ministros e Lula (PT) deixaram de lado a cerimônia e falaram abertamente sobre a reeleição, no próximo ano. Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, não mediu as palavras ao defender a continuidade do presidente por mais quatro anos. 

Lula , Pernambuco , política
Mais de Blog Dantas Barreto

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X