União Brasil e PP pedirão registro de federação ao TSE nesta quarta-feira (3)

Presidente do União Brasil, Antônio Rueda (Divulgação)

Sete meses após o União Brasil e o Progressista anunciarem a formação de uma federação, os partidos encaminharão a solicitação de registro ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta quarta-feira (3). A informação foi dada pelo presidente do UB, Antônio Rueda, através das redes sociais. A Federação União Progressista, quando for homologada, passará a ter a maior bancada na Câmara Federal com 109 deputados, além de 15 senadores e 6 governadores para entrar na disputa eleitoral de 2026.

“A política brasileira inicia um novo capítulo. Neste dia 3 de dezembro, levamos ao TSE o registro da União Progressista, fruto da soma de lideranças que escolheram trabalhar juntas por estabilidade, desenvolvimento e responsabilidade. A federação entre União Brasil e PP nasce com propósito: fortalecer o diálogo, unir diferentes visões e construir soluções reais para o Brasil”, escreveu Rueda.

As direções nacionais dos partidos já definiram que Antônio Rueda será o presidente nacional da federação. Também chegaram a um acordo sobre que comandará em cada estado, no primeiro momento.

Em Pernambuco, o deputado federal Eduardo da Fonte, que dirige o PP, será o presidente da União Progressista.

Mas outra decisão será tomada no próximo ano a respeito das alianças, já que o PP é aliado da governadora Raquel Lyra (PSD) e o presidente do União Brasil, Miguel Coelho, defende a candidatura do prefeito João Campos (PSB) ao Governo do Estado. E ambos são pré-candidatos ao Senado.