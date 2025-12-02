João Campos destaca papel do pai e Lula na construção da refinaria em Pernambuco

O prefeito do Recife também afirmou que a história de Pernambuco é "uma antes e depois de Lula"

Prefeito do Recife, João Campos (PSB) (Chrysli Viana/DP)

O prefeito João Campos (PSB) desembarcou no Recife junto com o presidente Lula (PT) e está participando de toda a agenda no Estado, nesta terça-feira (2). Apesar de a Refinaria Abreu e Lima (Rnest) e a Barragem Panelas II terem participação do Governo do Estado, Campos não perderia a oportunidade de estar ao lado de Lula, dividindo espaço com a governadora Raquel Lyra (PSD).

Em seu discurso no anúncio do Trem 2 da refinaria, João Campos tratou de cravar a participação do seu pai, o ex-governador Eduardo Campos, para viabilizar o empreendimento em Pernambuco. O Trem 1 da Rnest iniciou em 2014.

“Eu vi, ainda a criança, meu pai tantas vezes vir aqui fazer o início das obras da refinaria, petroquímica, estaleiro, o polo industrial de Suape. Cresci vendo o meu pai participar dessas obras e sei o quanto isso parecia improvável para quem torcia contra. Mas Lula fez e Pernambuco avançou. Esse avanço não fortalece apenas Suape, mas toda a economia do estado e impacta diretamente no Recife”, disse o prefeito recifense.

João Campos afirmou que “a história do nosso Estado é uma antes e depois de Lula”. “A decisão de trazer a Refinaria em Pernambuco, de garantir a geração de emprego, de renda, de oportunidade. É uma decisão que se não fosse um nordestino, pernambucano, na Presidência do Brasil, certamente não estaríamos vivendo esse momento”, ressaltou.