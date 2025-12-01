° / °
Blog Dantas Barreto
Blog

Lula, Raquel e João

A governadora Raquel Lyra (PSD) se vangloria de que foi na sua gestão que a Barragem Panelas II teve continuidade, após 10 anos com as obras paralisadas

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 01/12/2025 às 08:05

Seguir no Google News Seguir

Prefeito do Recife João Campos, presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e governadora do Estado, Raquel Lyra/Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto

Prefeito do Recife João Campos, presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e governadora do Estado, Raquel Lyra (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

A governadora Raquel Lyra (PSD) se vangloria de que foi na sua gestão que a Barragem Panelas II teve continuidade, após 10 anos com as obras paralisadas.

João Campos , Lula , Raquel Lyra
Mais de Blog Dantas Barreto

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X