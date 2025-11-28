Lula vem a Pernambuco para anunciar ampliação da Refinaria Abreu e Lima e inaugurar barragem

A vinda do presidente Lula (PT) a Pernambuco no dia 2 de dezembro contará com duas agendas

Presidente Lula (Ricardo Stuckert / PR)

A vinda do presidente Lula (PT) a Pernambuco no dia 2 de dezembro contará com duas agendas. Às 11h, ele e a governadora Raquel Lyra (PSD) estão no Complexo de Suape para anunciar a ampliada Refinaria Abreu e Lima (Rnest). O Trem 2 era compromisso assumido por Lula, já que constava no projeto inicial.