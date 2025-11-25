Emendas do OGU
A governadora Raquel Lyra (PSD) levantou uma questão, ontem, sobre o baixo valor das emendas de bancada que os parlamentares pernambucanos estão destinando para o Governo do Estado no Orçamento da União para 2026
Publicado: 25/11/2025 às 08:45
