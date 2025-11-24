° / °
Blog Dantas Barreto
Blog

PL faz reunião hoje

A Executiva Nacional do PL fará reunião para definir os próximos passos, nesse momento em que seu principal líder, Jair Bolsonaro, está preso

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 24/11/2025 às 08:53

deputado federal Coronel Meira (PL) admite que anistia geral sequer será pautada, por isso a defesa pela alternativa/Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto

A Executiva Nacional do PL fará reunião, na tarde de hoje, com as bancadas do Congresso Nacional, governadores e lideranças de todo o País para definir os próximos passos, nesse momento em que seu principal líder, Jair Bolsonaro, está preso

