PL faz reunião hoje
A Executiva Nacional do PL fará reunião para definir os próximos passos, nesse momento em que seu principal líder, Jair Bolsonaro, está preso
Publicado: 24/11/2025 às 08:53
deputado federal Coronel Meira (PL) admite que anistia geral sequer será pautada, por isso a defesa pela alternativa (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)
A Executiva Nacional do PL fará reunião, na tarde de hoje, com as bancadas do Congresso Nacional, governadores e lideranças de todo o País para definir os próximos passos, nesse momento em que seu principal líder, Jair Bolsonaro, está preso
