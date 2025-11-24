PL faz reunião hoje

A Executiva Nacional do PL fará reunião para definir os próximos passos, nesse momento em que seu principal líder, Jair Bolsonaro, está preso

deputado federal Coronel Meira (PL) admite que anistia geral sequer será pautada, por isso a defesa pela alternativa (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

