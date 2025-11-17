Pressão da Fiepe

Na segunda-feira da próxima semana, a Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe) dará continuidade ao Fórum Permanente de Infraestrutura, que visa cobrar dos governos a continuidade ou início de grandes projetos para o Estado

Presidente da Fiepe, Bruno Veloso. (Crysli Viana/DP Foto)

Na segunda-feira da próxima semana, a Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe) dará continuidade ao Fórum Permanente de Infraestrutura, que visa cobrar dos governos a continuidade ou início de grandes projetos para o Estado. A pauta será sobre a Escola de Sargentos do Exército (ESE), que já foi anunciada, mas continua enfrentando resistência por parte de ambientalistas. O investimento previsto é de R$ 2 bilhões e geração de 30 mil empregos diretos e indiretos durante a construção. Quando ficar pronta, terá capacidade para 2.200 alunos de todo o País, 1.900 profissionais e irá garantir R$ 200 milhões anuais circulando na economia pernambucana. O anúncio foi feito em 2021 e, em janeiro de 2024, o presidente Lula (PT) veio confirmar, inclusive, assegurando redução da área desmatada nos municípios de Paudalho e Abreu e Lima para acalmar os ativistas. Mas a ESE continua sendo uma promessa para ter a obra iniciada em 2027. Presidente da Fiepe, Bruno Veloso ressalta a importância do Fórum com a presença das principais autoridades envolvidas no projeto. A data foi definida justamente para que ministro da Defesa, José Múcio, possa comparecer. Ele é o maior defensor da causa. “Estamos falando de um investimento transformador, capaz de movimentar cadeias produtivas inteiras e fortalecer arranjos locais em setores como construção civil, comércio, serviços e tecnologia”, salienta Bruno Veloso.

Segurança na agenda de Raquel

Na manhã de hoje, a governadora Raquel Lyra (PSD) tem mais uma agenda na área da segurança pública, que vem sendo um dos pontos considerados prioritários na sua gestão. As polícias terão mais armamentos com tecnologia de ponta, drones, veículos e um helicóptero. O investimento é de R$ 73 milhões.

Insistência na anistia

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) virou réu por gerar instabilidade no Brasil, ao atuar em favor do tarifaço dos EUA aos produtos brasileiros. Nas redes sociais, ele ironizou a comemoração sobre a pequena redução da taxa. Disse que só cairá mais, se a anistia for aprovada.

Antifacção na pauta

Está na pauta de amanhã da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei Antifacção, cujo relatório de Guilherme Derrite (PP-SP) vem gerando discordâncias. Ele desistiu de enquadrar facções criminosas na Lei Antiterrorismo ou de limitar a ação da PF, para tentar atenuar a situação.

Série sobre Operação Condor

No dia 25, será anunciado o início da produção da série para TV “Operação Condor”, no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. A direção é conjunta de dois pernambucanos, o cineasta Cleonildo Cruz e o economista Luiz Gonzaga Belluzzo. Eles captarão informações em sete países sobre a articulação militar, política e econômica que, há 50 anos, instaurou ditaduras na América do Sul.