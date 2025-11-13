João Campos: "A gente precisa ter a capacidade de tirar do papel"

O anúncio desta quinta-feira (13) foi sobre a segunda etapa do Parque da Tamarineira, mas o prefeito incluiu no seu discurso uma fala sobre a ampliação das vagas nas creches do Recife.

Prefeito do Recife, João Campos (Rafael Vieira/DP Foto)

O anúncio desta quinta-feira (13) era sobre a segunda etapa do Parque da Tamarineira, mas o prefeito João Campos (PSB) fez questão de incluir no seu discurso a ampliação das vagas nas creches do Recife. “A gente precisa ter a capacidade de tirar do papel”, disse o socialista. Também salientou que faz uma gestão de entregas. Ultimamente, seus aliados, principalmente, na Assembleia Legislativa, criticam a governadora Raquel Lyra (PSD) por não ter inaugurado nenhuma das 250 creches prometidas.

Questionado se o discurso seria uma provocação por ser pré-candidato ao Governo de Pernambuco, Campos respondeu afirmando que é preciso ter capacidade de entregas e fazer o dever de casa.

“A gente chega a 18 mil vagas, dá mais de 11 mil vagas criadas. Isso é aproximadamente 2,9 vezes o que tinha no início e a gente está muito perto de bater a meta do triplo de vagas de creche, de criança dentro de sala. A gente precisa ter a capacidade de tirar do papel e entregar essas vagas de forma concreta, como nós estamos fazendo. Recife sozinha gerou 40% de todas as vagas de creches das capitais brasileiras, com 3% da população. Então, a gente está fazendo o dever de casa, que é firmar um compromisso importante e cumprir com esse compromisso. O Recife está fazendo a parte que cabe ao Recife”, salientou João Campos.