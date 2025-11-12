"Essa é a forma turrona de Álvaro", reage a deputada Socorro Pimentel

A parlamentar reagiu às declarações de Álvaro Porto duvidando que a governadora Raquel Lyra fará alguma entrega em 2026

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, a deputada Socorro Pimentel (UB) (Divulgação/Alepe)

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, a deputada Socorro Pimentel (UB) reagiu às declarações do presidente Álvaro Porto (PSDB), duvidando que a governadora Raquel Lyra (PSD) fará alguma entrega, em 2026, com os recursos oriundos do empréstimo de R$ 17, bilhão. O projeto entrará na pauta do plenário na próxima terça-feira (17).

“Essa é a forma turrona de Álvaro de colocar o projeto na pauta sem perder a oportunidade de fazer uma provocação à governadora. Não se pode fazer a política do quanto pior melhor, só apontando defeitos”, disparou Socorro em entrevista ao Blog Dantas Barreto, na noite desta quarta-feira (12).

A parlamentar avalia que “cada um tem o direito de achar o que quiser”. “Eu tenho plena confiança na capacidade do Governo e da governadora Raquel Lyra para que as obras aconteçam. Fico muito satisfeita de que o pedido de empréstimo será pautado na próxima terça-feira. E que seja feita a vontade da maioria”, afirmou.

Socorro ainda disse que “achar que não haverá tempo para executar, é desconhecer o ritmo e a seriedade deste Governo”. “Raquel Lyra governa com propósito, metas e resultados. Em 2026, Pernambuco verá entregas robustas e transformadoras”, garantiu.