Recuo necessário

O projeto de lei que endurece o combate ao crime organizado pode ser pautado, hoje, na Câmara dos Deputados, depois de o relator Guilherme Derrite (PP-SP) ter sido convencido a retirar as propostas polêmicas. Agora já não consta a comparação com terrorismo e a Polícia Federal não corre mais o risco de perder autonomia. Afinal de contas, o Governo Federal e quem tem sã consciência não poderiam aceitar que as operações da PF contra as facções criminosas fossem comunicadas com antecedência às autoridades dos estados. Qualquer vazamento de informação atrapalharia a ação dos agentes e favoreceria a fuga dos bandidos. É público e notório que a criminalidade está infiltrada em todos os poderes. Derrite deixou de lado a comparação do crime organizado com terrorismo e decidiu criar uma lei com penas mais duras, asfixiamento das facções e que dificulte a redução do tempo de prisão. O deputado federal Eriberto Medeiros (PSB) diz que não fazia sentido propor que o crime organizado fosse tratado como terrorismo. Ele defende que os integrantes sejam punidos como criminosos. Para o deputado Mendonça Filho (UB), foi positiva a decisão do relator em preservar o trabalho da Polícia Federal. Paralelamente a essa discussão sobre o Projeto de Lei Antifacção, Mendonça está finalizando o relatório da PEC da Segurança Pública, que também não deixa de ser polêmica, porque gerou receio entre os governadores de que as polícias estaduais perderiam parte da autonomia.

À espera do Arco

A governadora Raquel Lyra (PSD) aguarda o último licenciamento ambiental para dar ordem de serviço, ainda neste mês, do Arco Metropolitano Sul. E também espera que o Ministério dos Transportes anuncie a licitação para o trecho norte, que estava prevista para este segundo semestre. Uma visita ao Ministério será feita nos próximos dias para cobrar.

Reforço na Arena

Michelle Collins (PP) ficará à frente da Arena Pernambuco até abril. Sairá para disputar mandato de deputada federal. Sua meta é transformar a Arena no maior espaço de inclusão. Mas também está articulando jogos do Sport, Santa Cruz e Retrô no Campeonato Pernambucano.

Visita urgente

Um pedido feito ao STF pela defesa de Jair Bolsonaro (PL), ontem, deixou no ar a expectativa de que ele poderá definir quem prefere na disputa pela Presidência da República. Bolsonaro quer receber com urgência a visita do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos/SP).

Maiores preocupações

No debate sobre os 12 projetos que isentam proprietários de veículos de pagar o IPVA, as maiores preocupações do Governo de Pernambuco se referem aos que tenham sido fabricados há 15 anos e às motos com até 170 cc. São os que podem afetar mais a arrecadação. Porém, dificilmente os demais serão aprovados. Entre os quais o que isenta motoristas de aplicativos.