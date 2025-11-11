"Conversamos com Baleia Rossi e alinhamos o futuro do MDB", diz deputada Iza Arruda

Iza Arruda também comentou sobre o MDB apoiar a candidatura do prefeito João Campos (PSB) ao Governo de Pernambuco

Deputada federal Iza Arruda (Blog Dantas Barreto)

A disputa pelo comando do MDB em Pernambuco está na Justiça de Brasília, mas a deputada federal Iza Arruda se diz confiante na vitória do grupo liderado por Raul Henry. Ele teve a sua recondução à presidência anulada, só que recorreu e aguarda o julgamento. A ação foi movida pelo Diretório Municipal de Bodocó, que é aliado do deputado estadual Jarbas Filho.

“Conversamos com o presidente nacional Baleia Rossi por esses dias e alinhamos o futuro do MDB”, garantiu Iza ao Blog Dantas Barreto, nesta terça-feira (11).

Questionada se esse impasse judicial pode dificultar a montagem das chapas proporcionais do partido, visando às eleições de 2026, a parlamentar se mostrou tranquila. “A chapa de federal está sendo montada e temos bons nomes para eleger dois ou três deputados. E para estadual virão bons nomes”, afirmou Iza Arruda, mantendo mistério sobre quem serão os candidatos.

Outra certeza de Iza é quanto o apoio do MDB à candidatura do prefeito João Campos (PSB) ao Governo de Pernambuco. “O MDB está e continua com a Frente Popular. É uma aliança antiga que vamos manter”, salientou.