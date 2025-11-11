Defesa da democracia marca posses de novos desembargadores do TRE-PE

Cerimônia de posse ocorreu nesta terça-feira (11) (Blog Dantas Barreto)

Os juízes Breno Duarte e Roberta Viana tomaram posse como desembargadores titulares e Paulo Augusto como suplente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), nesta terça-feira (11). Os discursos foram marcados pela defesa da democracia e da verdade das urnas, num momento em que a política brasileira enfrenta uma polarização e a ameaça da inteligência artificial às vésperas de mais uma eleição. Os três terão mandatos de dois anos e participarão do pleito de 2026.

Primeira a discursar, Roberta Viana ressaltou que a “Justiça não pode ser fria, distante, tem que ser sensível e acolhedora”. “A Justiça Eleitoral é o alicerce da democracia, que garante a legitimidade dos eleitos. Nossa missão é ainda mais crucial, de priorizar o acesso das pessoas jovens, em situação de vulnerabilidade e com deficiência ao direito ao voto e ao processo eleitoral”, ressaltou a desembargadora. Ela enfatizou que o TRE continua sendo um guardião da democracia.

Breno Duarte também destacou que aceitou a convocação com a responsabilidade de defender a democracia. “Vivemos um tempo desafiador”, disse o desembargador. Ele citou que, se no passado o modelo democrático foi ameaçado com armas, agora a ameaça se dá com intolerância digital e vulnerabilidade às informações. Na avaliação de Duarte, esses elementos “contaminam o debate eleitoral”. “Defender a democracia, é defender a proteção contra o discurso de ódio para que a verdade das urnas prevaleça”, acrescentou.

Suplente de desembargador do TRE, Paulo Augusto seguiu a linha dos colegas, salientando que “a Justiça Eleitoral é um dos pilares da democracia brasileira”. “Na eleição de 2026, temos que proteger o voto consciente do cidadão, diante das ameaças digitais. A verdade, a transparência e a Justiça devem permanecer como os nossos alicerces”, afirmou o desembargador.

A cerimônia de posse foi comandada pelo presidente do TRE, Cândido Saraiva, e foi prestigiada por várias autoridades. Entre os presentes a vice-governadora Priscila Krause (PSD); o presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto; o presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (PSDB); e o presidente do TCE, Valdecir Pascoal.