Blog Dantas Barreto
Blog Dantas Barreto
Promessa de Lula
A disputa política alagoana entre o senador Renan Calheiros (MDB) e o deputado Arthur Lira (PP) não foi capaz de complicar a promessa feita pelo presidente Lula (PT), na campanha de 2022
Publicado: 06/11/2025 às 08:40
Presidente Lula (Foto: Ricardo Stuckert / PR)
A disputa política alagoana entre o senador Renan Calheiros (MDB) e o deputado Arthur Lira (PP) não foi capaz de complicar a promessa feita pelo presidente Lula (PT), na campanha de 2022.
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes