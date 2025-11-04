Um bem de todos

Os 200 anos do Diario de Pernambuco foram comemorados, na noite de ontem, numa cerimônia realizada no Teatro Santa Isabel

Cerimônia de celebração dos 200 anos do Diario de Pernambuco no Teatro Santa Isabel, no Recife (Foto: Blog Dantas Barreto)

Os 200 anos do Diario de Pernambuco foram comemorados, na noite de ontem, numa cerimônia realizada no Teatro Santa Isabel, escrevendo mais uma página nessa história de compromisso com a informação, desde 1825.