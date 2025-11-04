Um bem de todos

° / °
Os 200 anos do Diario de Pernambuco foram comemorados, na noite de ontem, numa cerimônia realizada no Teatro Santa Isabel

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 04/11/2025 às 09:35

Cerimônia de celebração dos 200 anos do Diario de Pernambuco no Teatro Santa Isabel, no Recife/Foto: Blog Dantas Barreto

Os 200 anos do Diario de Pernambuco foram comemorados, na noite de ontem, numa cerimônia realizada no Teatro Santa Isabel, escrevendo mais uma página nessa história de compromisso com a informação, desde 1825.

