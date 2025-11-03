Histórico e legado de Armando Monteiro Filho são lembrados na Alepe

Solenidade ocorreu nesta segunda-feira (3) (Blog Dantas Barreto)

No dia 11 de setembro, Armando Monteiro Filho completaria 100 anos, mas em 2018 o empresário faleceu, deixando seu legado e história na política. Nesta segunda-feira (3), a Assembleia Legislativa realizou cerimônia para marcar o centenário, que contou com as presenças de familiares e amigos. A vice-governadora Priscila Krause (PSD) e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), também prestigiaram a solenidade.

Os deputados Izaías Régis (PSDB) e João Paulo (PT) tomaram a iniciativa conjunta de propor a homenagem. “É muito difícil falar de Armando Monteiro Filho por tudo que ele falou, defendeu e lutou por Pernambuco”, disse Izaías. João Paulo lembrou da história em defesa da democracia ao longo dos anos. Além de empresário, Armando foi deputado estadual e concorreu ao Senado.

O ex-senador Armando Monteiro Neto falou em nome da família, ressaltando a capacidade de inovação que o pai teve nos negócios que implementou em Pernambuco. E que, apesar do sucesso empresarial, “não flertou com a soberba”. “Nos momentos de incertezas, nunca esmoreceu. Ele tinha muito otimismo, que foi o exercício de fé e esperança para encontrar forças para continuar lutando”, acrescentou.

Mas a “segunda natureza de Dr. Armando era a política”. “Exercia com a visão do próximo, da solidariedade e da empatia. Nunca teve uma visão egoísta”, disse Armando Neto.

O ex-senador lembrou que seu pai encerrou a trajetória de mandato político aos 37 anos, “mas não se ausentou da luta política e se perfilou às lutas democráticas”, ressaltou o ex-senador.