Trem nos trilhos

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 31/10/2025 às 08:39

Construção do ramal da Ferrovia Transnordestina (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

Hoje volta a ser um dia histórico para Pernambuco, com o anúncio do edital para construção do ramal da Ferrovia Transnordestina entre os municípios de Salgueiro e Ipojuca.

