Blog Dantas Barreto
Trem nos trilhos
Hoje volta a ser um dia histórico para Pernambuco, com o anúncio do edital para construção do ramal da Ferrovia Transnordestina entre os municípios de Salgueiro e Ipojuca
Publicado: 31/10/2025 às 08:39
Construção do ramal da Ferrovia Transnordestina (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)
