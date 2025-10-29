Raquel Lyra diz que a população já sente parte do resultado do seu trabalho, ao comentar pesquisa

No levantamento, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), lidera com 53% e 52% a disputa pelo Governo, e Raquel aparece com 31% e 30% das intenções de votos, nos cenários colocados pelo instituto

Governadora Raquel Lyra (PSD) (Blog Dantas Barreto)

A governadora Raquel Lyra (PSD) considerou a pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta-feira (29), como um retrato do momento. No levantamento, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), lidera com 53% e 52% a disputa pelo Governo, e Raquel aparece com 31% e 30% das intenções de votos, nos cenários colocados pelo instituto. Mas a governadora ressaltou que já fez muitas entregas e outras continuam acontecendo. E que “a população já sente”. A pesquisa também mostra que a forma de trabalho de Raquel é aprovada por 57% e seu governo é considerado bom e ótimo por 36% dos pernambucanos.

“Pesquisa é termômetro para que a gente possa entender melhor as necessidades e prioridades da população. A gente faz isso de maneira frequente nas escutas com as comunidades, nos processos de construção do orçamento. A gente precisa ter fixado é naquilo que se comprometeu com o povo de Pernambuco. É garantir que as entregas possam acontecer, e estão acontecendo todos os dias”, comentou Raquel.

A governadora afirmou que tem muita coisa sendo feita em Pernambuco e “a população, obviamente, sente parte desse resultado”. “Mas a gente um grande desafio de conseguir fazer todos os nossos sonhos, os projetos, as obras licitadas virarem realidade na vida do nosso povo. Isso já está acontecendo e vai acontecer muito mais, porque os contratos estão em execução e a gente vai trabalhar na fiscalização, para que, na prática, a população possa ser mais feliz em cada lugar que ela mora, para que a gente possa fazer do nosso território um território mais seguro”, assinalou.