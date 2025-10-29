° / °
Blog Dantas Barreto
Blog Dantas Barreto

PSB reabre as portas

Os partidos já estão planejando as suas chapas de deputado estadual e federal para as eleições de 2026

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 29/10/2025 às 08:32

Seguir no Google News Seguir

Júnior Matuto (PRD), Waldemar Borges (MDB), e Diogo Moraes (PSDB)/Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto

Júnior Matuto (PRD), Waldemar Borges (MDB), e Diogo Moraes (PSDB) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

Os partidos já estão planejando as suas chapas de deputado estadual e federal para as eleições de 2026 e, ontem, o presidente nacional do PSB e pré-candidato a governador, João Campos, foi questionado a respeito das “perdas” de três parlamentares eleitos no seu partido para a Assembleia Legislativa e se pretende chamá-los de volta.

João Campos , Pernambuco , política
Mais de Blog Dantas Barreto

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X