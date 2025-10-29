PSB reabre as portas

Os partidos já estão planejando as suas chapas de deputado estadual e federal para as eleições de 2026

Júnior Matuto (PRD), Waldemar Borges (MDB), e Diogo Moraes (PSDB) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

Os partidos já estão planejando as suas chapas de deputado estadual e federal para as eleições de 2026 e, ontem, o presidente nacional do PSB e pré-candidato a governador, João Campos, foi questionado a respeito das “perdas” de três parlamentares eleitos no seu partido para a Assembleia Legislativa e se pretende chamá-los de volta.