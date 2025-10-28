° / °
Blog Dantas Barreto
BLOG DANTAS BARRETO

Raquel Lyra e Priscila Krause encerram agendas no exterior

A governadora Raquel Lyra (PSD) já está retornando ao Brasil, após duas semanas de prospecções de negócios na China e Dinamarca. = A vice-governadora Priscila Krause está voltando da Argentina

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 28/10/2025 às 14:24

Seguir no Google News Seguir

Raquel Lyra e Priscila Krause em agendas no exterior/Divulgação

Raquel Lyra e Priscila Krause em agendas no exterior (Divulgação)

A governadora Raquel Lyra (PSD) já está retornando ao Brasil, após duas semanas de prospecções de negócios na China e Dinamarca. Nessa quarta-feira (29), ela reassumirá a gestão estadual, hoje sob comando do desembargador Ricardo Paes Barreto. A vice-governadora Priscila Krause também está voltando da Argentina

priscila krause , Raquel Lyra
Mais de Blog Dantas Barreto

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X