"Trump optou pelo Brasil"

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, está entre os mais interessados num acordo entre o Brasil e Estados Unidos, afinal de contas sua pasta é responsável pelos dois principais meios de exportação

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, está entre os mais interessados num acordo entre o Brasil e Estados Unidos (Foto: Marina Torres/DP)

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, está entre os mais interessados num acordo entre o Brasil e Estados Unidos, afinal de contas sua pasta é responsável pelos dois principais meios de exportação.