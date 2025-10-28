° / °
"Trump optou pelo Brasil"

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, está entre os mais interessados num acordo entre o Brasil e Estados Unidos, afinal de contas sua pasta é responsável pelos dois principais meios de exportação

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 28/10/2025 às 09:12

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, está entre os mais interessados num acordo entre o Brasil e Estados Unidos, afinal de contas sua pasta é responsável pelos dois principais meios de exportação.

X