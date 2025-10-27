Humberto Costa acredita que acordo com os EUA será em tempo curto (Foto: Blog Dantas Barreto)

No seguinte à reunião entre os presidentes Lula (PT) e Donald Trump, o senador Humberto Costa (PT) acredita que, partir de agora, as negociações entre os governos do Brasil e Estados Unidos deverão fluir com mais rapidez. E, com isso, reduzir as taxas dos produtos que os EUA importam. O petista também considera que o recado foi dado aos bolsonaristas.

“Hoje nós temos a carne muito prejudicada, o café, que são segmentos importantes. Mas muitos outros produtos foram retirados da lista daqueles que passaram a ser sobretaxados. Eu acredito que o processo negociação deve se dar num espaço de tempo curto e nós vamos ter nos livrado desse problema”, comentou Humberto, nesta segunda-feira (27).

O senador também demonstrou confiança na retirada das sanções aplicadas pelo governo norte-americano às autoridades brasileiras, principalmente, do Poder Judiciário devido aos processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Estamos muito animados com as perspectivas que foram abertas no sentido de que nós possamos ter a suspensão dessas sanções e, ao mesmo tempo, também a suspensão das medidas que foram aplicadas contra ministros do Supremo, ministros do Governo Federal. Tudo indica que nós vamos ter uma solução boa no curto prazo para essa questão”, assinalou.