Presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto assume Governo de Pernambuco com agenda cheia

O desembargador Ricardo Paes Barreto assumiu o Governo de Pernambuco nesta sexta-feira (24) e ficará no cargo até a próxima quarta (29)

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 24/10/2025 às 16:16

A transmissão do cargo foi feita pela vice-governadora Priscila Krause (PSD)/MARINA TORRES/DP FOTO

O desembargador Ricardo Paes Barreto assumiu o Governo de Pernambuco, nesta sexta-feira (24), e ficará no cargo até a próxima quarta (29), quando a governadora Raquel Lyra (PSD) reassumirá, após passar duas em viagem na China e Dinamarca.

