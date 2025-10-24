Blog Dantas Barreto
Presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto assume Governo de Pernambuco com agenda cheia
O desembargador Ricardo Paes Barreto assumiu o Governo de Pernambuco nesta sexta-feira (24) e ficará no cargo até a próxima quarta (29)
Publicado: 24/10/2025 às 16:16
A transmissão do cargo foi feita pela vice-governadora Priscila Krause (PSD) (MARINA TORRES/DP FOTO)
O desembargador Ricardo Paes Barreto assumiu o Governo de Pernambuco, nesta sexta-feira (24), e ficará no cargo até a próxima quarta (29), quando a governadora Raquel Lyra (PSD) reassumirá, após passar duas em viagem na China e Dinamarca.
