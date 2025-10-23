° / °
Vetos de Raquel Lyra às emendas à LDO são mantidos

A bancada governista foi mobilizada, nesta quinta-feira (23), e compareceu em peso ao plenário da Alepe

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 23/10/2025 às 15:56

Plenário da Alepe/Blog Dantas Barreto

Plenário da Alepe (Blog Dantas Barreto)

A bancada governista foi mobilizada, nesta quinta-feira (23), e compareceu em peso ao plenário da Assembleia Legislativa para garantir a manutenção dos vetos da governadora Raquel Lyra (PSD) às emendas à Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO).

