Vetos de Raquel Lyra às emendas à LDO são mantidos
A bancada governista foi mobilizada, nesta quinta-feira (23), e compareceu em peso ao plenário da Alepe
Publicado: 23/10/2025 às 15:56
A bancada governista foi mobilizada, nesta quinta-feira (23), e compareceu em peso ao plenário da Assembleia Legislativa para garantir a manutenção dos vetos da governadora Raquel Lyra (PSD) às emendas à Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO).
