Vetos de Raquel Lyra às emendas à LDO são mantidos

Plenário da Alepe (Blog Dantas Barreto)

A bancada governista foi mobilizada, nesta quinta-feira (23), e compareceu em peso ao plenário da Assembleia Legislativa para garantir a manutenção dos vetos da governadora Raquel Lyra (PSD) às emendas à Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO).